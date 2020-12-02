بعد كشف أكبر أسرار علاقتها الزوجية... نجوى كرم تبدي رأيها في زواج المثليين

أبدت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، رأيها في زواج المثليين، مؤكدة أنها مع الترابط في العلاقة الزوجية.

تحدثت نجوى كرم، خلال لقاء تلفزيوني مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن رأيها في قضية زواج المثليين، قائلة: "هادا الشي إذا بيلاقوا هما إنه أنسب ليهم يتجوزَا.. لكن أنا بشوف إنه هادا هو القرار هما اللي بيقرروا.. أنا بالنسبة الي ما بعرف هادا القرار بيأثر إيجابا ولا سلبا.. وهذه حياتهم وهما حريين فيها".

​في سياق متصل، قالت نجوى كرم إنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء يفكرن بأن حقوقهن أن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لأن المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم امرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل.

​وكانت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، قد كشفت لأول مرة سرا عن علاقتها الزوجية، مؤكدة أنها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام. وأكدت أنها "كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول".

يذكر أن نجوى كرم شاركت في الموسم الأول من برنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.