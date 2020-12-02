نيللي تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها وتكشف لأول مرة سبب ابتعادها عن الفن

وشاركت بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو وصورة مع نجمة الفوازير المتألقة، وعلقت عليها قائلة: "أحلى نيللي" و"لسة زي القمر".
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وظهرت نيللي بعد غياب طويل من كواليس حوار مع بوسي شلبي، على هامش الاحتفال بصدور السيرة الذاتية للفنان سمير صبري، وفي تصريحات لها أكدت شوقها للجمهور وبأنها تفتقد له، رافضة الكشف عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية.
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وأكدت نيللي أنها "اعتادت طوال حياتها التقليل من ظهورها في المناسبات العامة، ولكنها تواجه طوال الوقت سؤال إنت فين وبتعملي إيه؟"، مشيرة الى أنها سعيدة في منزلها، ولا تتابع ما يحدث في الوسط الفني.
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يذكر أن آخر أعمال النجمة المتألقة كان في العام 2002 عندما قدمت مسلسل "آلو رابع مرة" مع النجم مصطفى فهمي والفنانة الراحلة شويكار والفنان الراحل أحمد راتب.
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