ضوابط حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021

وأضاف التقرير أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز الأوسكار أجلت حفل تسليم الجوائز إلى 25 أبريل/ نيسان 2021 عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع بما يسمح بمشاركة المزيد من الأفلام في المسابقة.

وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في لوس أنجليس. لكن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور، وفقا لـ "رويترز".

ونقل التقرير عن مسؤول دعاية مطلع على الموقف قوله "الأكاديمية قامت بجولة في مسرح دولبي في الفترة الأخيرة لتفقد جميع الخيارات المتعددة".

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، قد قررت مؤخرا إجراء تغييرات كبيرة على جوائز الأوسكار، بهدف "تصحيح بعض الأخطاء" حسب وصفها.

وأعلنت الأكاديمية أنه سيكون هناك 10 مرشحين لأفضل فيلم بدءا من الحفل الرابع والتسعين لجوائز الأكاديمية عام 2022، كما تخطط الأكاديمية لتطبيق متطلبات التأهل بالنظر إلى التنوع، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايم".