صورة الفنانة المصرية "المليونيرة النشالة" في شبابها تسحر المتابعين... صور

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة قديمة لفنانة مصرية في مرحلة شبابها، حيث لفتت الأنظار بجمالها الساحر في مرحلة الشباب رغم قدم الصورة.

وشارك ناشطون على حساباتهم في "إنستغرام" صورة الفناة المصرية المعتزلة نورا، بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالصورة بسبب جمالها الفريد.

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وبحسب صحيفة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، رصدت الكثير من التعليقات الجميلة على الصورة، مثل "نورا أنت فين" و"من جميلات السينما المصرية"، و"تبارك الله أحسن الخالقين جمالها"، بالإضافة إلى الكثير من التعليقات التي تظهر شدة الإعجاب بالفنانة المصرية المعتزلة.

وأعلنت الفنانة نورا اعتزالها التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب، وتتضمن مسيرتها الفنية الكثير من الأعمال، منها "امرأة ضلت الطرق" و"صراع الأحفاد" و"المنحوس" و"دعوة خاصة جداً" و"المليونيرة النشالة"، وغيرها من الأعمال التي نالت شهرة واسعة.