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    الفنان المصري، أحمد بدير

    "لست أنا من سيحسم الأزمة"... أحمد بدير يرد على اعتذار مي العيدان

    © AFP 2020 / MARWAN NAAMANI
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    رد الفنان المصري المخضرم، أحمد بدير على سخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان منه عندما وصفته بـ"الأقرع".

    وقال أحمد بدير في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنه ليس هو من سيحسم الأزمة.

    وتابع بدير بقوله "أنا أكبر من الدخول في جدال مع هذه الإعلامية الكويتية، لكني لست أنا من سأحسم الأزمة بل القضاء هو صاحب الحق في هذا الأمر".

    الفنان المصري محمد رمضان
    © AFP 2020 / PIUS UTOMI EKPEI
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    وأوضح بقوله "لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان".

    وكانت الإعلامية الكويتية قد أبدت اعتذارها للفنان أحمد بدير، وقالت إن ما صرحت به كان مجرد "مزحة".

    وتابعت العيدان قائلة "رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم أخذ الموضوع بمأخذ شخصي".

    وأوضحت قائلة "ما قلت ليس له علاقة بالقضية التي رفعها أحمد بدير ضدي، ولكن لأني أخاف الله".

    وأكملت قائلة "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك وأنت متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".

    وكان محامي أحمد بدير، أشرف عبد العزيز، قد قال في بيان صادر عن مكتبه، يوم السبت: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير".

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    وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شنت هجوما على أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

    وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، التي ردت بدورها على هجوم مي العيدان، وأكدت لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.

    انظر أيضا:

    بعد أزمتها مع أحمد بدير... مي العيدان تثير جدلا بفيديو محمد رمضان
    بعد وصفه بـ"الأقرع"... أول تعليق من أحمد بدير على سخرية الإعلامية الكويتية
    وصفته بأنه "أقرع"... الإعلامية الكويتية تتحدى أحمد بدير بعد رفع دعوى قضائية ضدها
    "تذكير بالغزو العراقي".. العيدان تتلقى "أقسى رد" بعد السخرية من أحمد بدير... صور
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