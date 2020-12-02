مروحية تهبط فوق مسبح لتعبئة وعاء بالماء واستخدامه في إطفاء حريق... فيديو

تتعدد أساليب ووسائل إطفاء الحرائق حول العالم، ويرتبط ذلك بمستوى التقدم والإمكانات التقنية التي تملكها كل دولة، كما يتوقف على طبيعة الحرائق المشتعلة ومدى قدرة الوسائل التقليدية على الوصول إليها.

وبينما تعتمد بعض الدول على أساليب تقليدية فإن دول أخرى تستخدم أدوات متطورة لسرعة الوصول إلى مواقع الحريق وإطفائها في الوقت المناسب، ومنها المروحيات التي تتطور بصورة مستمرة لتصبح أكثر فاعلية وانتشارا في آداء هذه المهمة.

Helicopter picks up water from the pool ✈️ pic.twitter.com/CqUBmfyOgv — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 2, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مروحية صغيرة تحمل وعاء معلقا في أسفلها وتقوم بالهبوط فوق سطح حمام سباحة لتملأ الوعاء بالماء ثم تستخدمه في إطفاء حرائق تبدو مشتعلة في منطقة غابات قريبة منه.

وتشهد العديد من الغابات حول العالم حرائق هائلة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية وتوقف الأمطار، ومنها حرائق الغابات في أستراليا المشتعلة منذ نحو 6 أسابيع حتى الآن.

وتشارك العديد من الطائرات في إطفاء حرائق الغابات من الجو لعدم قدرة رجال الإطفاء على الوصول إلى مواقع الحرائق.