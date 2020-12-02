حاشية "ملكة النحل" تتسبب بفوضى عارمة في أحد المطارات أثناء ترحالها... صور وفيديو

تسبب سرب من النحل في حدوث فوضى عارمة في مطار "كولكاتا" الهندي، هذا الأسبوع، وشل حركة بعض الطائرات ليومين، وسبب تأخير رحلتين جويتين.

ظهر سرب كبير من النحل لأول مرة على جسد طائرة يوم الأحد الماضي، عندما توقفت لبعض الوقت في حظيرة الطائرات قبل صعود الركاب على متنها وتعبئة الأمتعة.

وقامت فرق الإطفاء في المطار الهندي بالتدخل لرش الطائرة بالمياه بعد أن تسبب سرب النحل بمنع الطاقم والمسافرين من الدخول إلى الطائرة، ما تسبب في تأخير الرحلة لعدة ساعات لحين حل المشكلة.

لكن العاملين في المطار صدموا في اليوم التالي بظهور السرب للمرة الثانية لكن على طائرة أخرى، حيث منع عمال إفراغ الأمتعة من العمل وتسبب بمشكلة كبيرة ما استدعى فرق الإطفاء للتدخل، وتسبب أيضا في تأخر الرحلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال متحدث باسم شركة الطيران، إن النحل ظهر لأول مرة في حوالي الساعة الرابعة مساء يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان يتجمع على جانب طائرة "فيسراتا" متجهة إلى دلهي.

Kolkata: Bees ‘hijack’ aircraft, delay flights by an hour https://t.co/LO0oObz9dl via @TOICitiesNews pic.twitter.com/Bas7OqHV0U — The Times Of India (@timesofindia) December 1, 2020

وفي اليوم التالي، اجتاح قطيع النحل رحلة كان من المقرر أن تغادر إلى مطار بورت بلير حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

ولم يتضح حتى اللحظة السبب الحقيقي الذي جعل أسراب النحل تتجمع بهذا الشكل الكثيف، لكن أسراب نحل العسل عادة ما تتجمع عندما تتحرك أعشاشها.

يتحرك النحل لسببين: إما أن يصبح العش الأصلي غير قابل للحياة بسبب المرض أو الآفات أو التغيرات البيئية الأخرى؛ أو أن المستعمرة التي يعيش فيها السرب قد كبرت أكثر من حجم العش، وفي هذه الحالة سوف تنقسم إلى قسمين مع توجه نصف النحل للبحث عن منزل جديد.

وفي كلتا الحالتين، تعمل أسراب النحل على تجويع الملكة لتصبح خفيفة لتستطيع الطيران، ومن ثم مرافقتها إلى العش الجديد، وهو ما يسبب هيجان أسراب النحل أثناء هذه العملية، بحسب المعلومات التي نشرتها جامعة كاليفورنيا.

وأثناء الاحتشاد، قد ينتقل النحل في البداية إلى موقع للراحة على بعد مسافة قصيرة من العش الأصلي، بينما يرسل الكشافة للعثور على منزل دائم جديد.