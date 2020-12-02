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    أحمد حلمي مع زوجته منى زكي

    أول ظهور جماهيري لابنة أحمد حلمي ومنى زكي... صور وفيديو

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    اصطحب الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، اليوم الأربعاء، ابنتهما الكبرى "لي لي" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في أول ظهور إعلامي لها.

    وبحسب موقع "في الفن"، فمن المقرر أن يتم تكريم "لي لي" خلال فعاليات المهرجان الذي يشهد ظهورها الجماهيري الأول، حيث عادة ما توارت عن الأضواء ولم تحضر مع والديها أي مناسبة فنية.

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    وشهد حفل الافتتاح، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، بحسب الموقع.

    ويشهد الحفل أيضا ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، كما يتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

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    من جانبها قالت منى زكي إن "أجمل ما في يوم تكريمها وجود الفنان أحمد حلمي بجانبها، فبرغم رعبه من كورونا، قرر المجيء وكان سعيدا بتكريمها المستحق، كما تحضر معها ولأول مرة في مناسبة من هذا النوع ابنتها، وهي سعيدة بوجوها في هذه اللحظة".

    وعما إذا كانت ترحب بدخول ابنتها مجال التمثيل، قالت منى زكي إنها ستكون "سعيدة بسعادة ابنتها، في أي مجال تحبه، وهي رسامة رائعة، وصحيح أن مجال التمثيل صعب وشاق، لكن الوله به ينسي كل الصعاب".

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    بعد تأجيل لمدة أسبوعين عن موعده الأساسي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب جائحة فيروس كورونا، أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الثانية والأربعين، اليوم الأربعاء.

    وأقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف تم إعداده خصيصا في ساحة الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وبعض الضيوف العرب والأجانب، وشارك في تقديمه الممثل أشرف عبد الباقي.

    انظر أيضا:

    مهرجان القاهرة السينمائي يؤجل انطلاق دورته بسبب كورونا
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    مهرجان القاهرة السينمائي الـ42 يكشف عن ملصقه الرسمي وأنتوني هوبكنز في حفل الافتتاح
    في دورته الـ42.. مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى كورونا
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان القاهرة الدولي, مهرجان القاهرة السينمائي, مهرجان القاهرة السينمائي, منى زكي, أحمد حلمي
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