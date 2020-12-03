العثور على بقايا "حورية البحر" في بريطانيا

عثر البريطاني بن لاندريكومبي على اكتشاف غير عادي، وهو يمشي يوم الجمعة، 27 نوفمبر، على طول الشاطئ في خليج جينيكليف في بليموث. عثر على عظام.

وجد بن لاندريكومبي عظاما على الشاطئ عند انخفاض المد. وفقًا له، هذا جزء من هيكل عظمي بشري بذيل يمكن أن يكون فقط حورية البحر. عرض الرجل اكتشافه للجيران والأصدقاء. أحدهم أيد الفكرة، حسب سن.

بدوره، لم يوافق الخبير في علم الآثار الدكتور جيمس موريس، بعد أن شاهد الصور التي قدمها له الصحفيون، على هذا الافتراض، مؤكداً أن الصورة هي لبقايا شاة أو ماعز أو غزال رو.