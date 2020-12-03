ممثل مصري يشكو من التنمر عليه بسبب ملابسه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اشتكى ممثل مصري من الهجوم والتنمر عليه بسبب ملابسه أثناء مشاركته في حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كتب الممثل إسلام إبراهيم، منشورا طويلا عبر حسابه على "فيسبوك" انتقد ما تعرض له من عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ما يتعرض له الفنانين من تنمر أصبح "لا يحتمل".

وجاء في منشور إسلام الذي صعد نجمه بعد مشاركته في مسلسل "بـ 100 وش" رمضان الماضي: "ما لها البدلة يا جماعة مش فاهم، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح حتى لو أنا ما أساءتلكش في حاجة أو غلطت فيك".

وأضاف: "اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة".

وتابع إسلام: "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومش أي حد يتحملها والتنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقى لا يحتمل، ومحدش يقولي متردش أنت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".

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وأضاف: "أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس. ربنا يخليكوا ليا ويكتر من أمثالكم".

وافتتح مساء أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 وشهد تكريم السيناريست وحيد حامد بجائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرمت أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.