"فيديو طريف"... حلمي والسقا يفاجئان تامر حسني في مهرجان القاهرة السينمائي

وظهر حسني وهو يتوسط الثنائي، ويقدم أغنيته "الدنيا أصلا زي فيلم"، فيما تراقص حلمي والسقا بجوار تامر حسني، في تقديمه لأغنية المهرجان، التي جاءت كلماتها كآلاتى "أكشن رومانسي دراما كوميدى، وكل واحد عنده حلم، هيجى عليه اليوم ويمضى"، وسط إجراءات احترازية من حلمي الذي ارتدى كمامة طبية.
فيديو طريف لرقص #أحمد_حلمي و #أحمد_السقا مع #تامر_حسني في افتتاح #مهرجان_القاهرة_السينمائي بدورته الـ٤٢@sayidatynet @ahelmy @ElSaka @tamerhosny pic.twitter.com/2LMjWG7H5R
— sayidatynet (@sayidatynet) December 2, 2020
وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.
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