عيد ميلاد طفل أمريكي يتحول لحدث مجتمعي... فيديو

تسببت جائحة كورونا في وفاة نحو 1.4 مليون شخص حول العالم، مخلفة الكثير من القصص الإنسانية، وقصة الطفل الأمريكي رايدن غونزاليس واحدة منها.

ذكر ذلك موقع "غود مورنينغ أمريكا" الأمريكي، مشيرا إلى أن الطفل المقيم في ولاية تكساس الأمريكية أصبح يتيما بعدما توفي والديه عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفت الموقع إلى أن رايدن احتفل بعيد ميلاده الخامس في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه بعد أيام من حلول عيد ميلاده تم تنظيم احتفال بهذه المناسبة شمل استعراض لسيارات إطفاء صغيرة وديناصورات وأشياء أخرى لإدخال البهجة على قلبه.

Texas boy whose mother and father both died from COVID-19 celebrates his fifth birthday with a drive-by parade that featured fire trucks, dinosaurs and even Santa and Mrs. Claus. https://t.co/URoSVXW9gK — ABC News (@ABC) December 1, 2020

وأوضح الموقع أن الاحتفال تم إقامته في سان أنطونيو، بولاية تكساس، يوم السبت الماضي، حتى لا يشعر بأنه وحيدا بعدما فقد كلا والديه بسبب كورونا، مشيرا إلى قول مارجي براينت، عمة رايدن: "كنا جميعا بما فينا رايدن نشعر بسعادة كبيرة بسبب التعاون المجتمعي الذي أسعدنا".

A Texas boy whose mother and father both died from COVID-19 celebrated his fifth birthday with a drive-by parade that featured fire trucks, dinosaurs and even Santa and Mrs. Claus. https://t.co/NNhtOm3REN pic.twitter.com/YTwcWUgErf — ABC News (@ABC) December 2, 2020

وألمح الموقع إلى أن فكرة الاحتفال كانت عائلية لمساعدة الطفل رايدن على تخطى آثار أزمة فقد والديه، مضيفا: "لكن هذا الأمر تحول إلى حدث مجتمعي عندما انضمت إدارات الإطفاء والشرطة في سان أنطونيو للاحتفال الذي استمر نحو ساعة.

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.