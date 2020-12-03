"بعد أزمتها مع أحمد بدير"... مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بفيديو جديد

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من إطلالة الفنانة المصرية ياسمين صبري على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ42، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت العيدان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو يرصد إطلالة ياسمين، وعلقت عليه، قائلة: "إطلالة ياسمين صبري في مهرجان القاهره السينمائي . . ياحليلها على بالها رايحه اتسوي الفوازير".

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وأطلت ياسمين صبري بفستان أسود من توقيع المصمّم اللبناني جان بيار خوري، تميز بالتنورة الواسعة بشكل الجرس، وجاءت سخرية العيدان من ياسمين صبري بعد أيام قليلة على سخريتها من الفنان المصري أحمد بدير الذي وصفته بـ"الأقرع"، قبل أن تقدّم له اعتذارها في وقت لاحق، وتقول: "سمعت صوته إمبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا".

وكان بدير قد رفع دعوى قضائية ضد العيدان، وأصدر محاميه أشرف عبدالعزيز بياناً جاء فيه: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمّر وسبّ وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمّراً وسبّاً في حق الفنان القدير أحمد بدير".