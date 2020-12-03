مجلة "بيبول" تكشف عن شخصية عام 2020

منحت مجلة "بيبول" الأمريكية، الممثلة، المغنية، سيلينا غوميز، لقب شخصية عام 2020.

ووفقا للمجلة، طرحت سيلينا غوميز البالغة من العمر 28 عاما، في بداية العام ألبومها Rare الذي يعتبر أول ألبوم يتناول حياتها الشخصية ويتصدر المراتب الأولى، وتم اختيارها واحدة من بين أربع شخصيات ليحوزوا لقب People of the Year أو "شخصية العام"، كما تصدرت غلاف المجلة الأسبوعي الذي سيصدر في 14 كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وفي أيلول/ سيتمبر الماضي، أطلقت غوميز علامة مكياج خاصة بها تحت اسم "رير بيوتي" كما كانت من المؤيدين النشطين لحركة "بلاك لايفز ماترز" وكشفت عن صراعها مع مرض الاكتئاب والقلق.

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كما شجعت سيلينا غوميز معجبيها على "إنستغرام" للمشاركة في عمليات التصويت على انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أدلت بصوتها إلكترونياً، وغنت على الهواء أغنية "أتمنى حقًا أن يخسر هذا الرجل"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشجيعها لمنافسه جو بايدن.