أوبر تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الجوي

سعيا لإطلاق خدمة التاكسي الجوي، تستعد شركة "أوبر" لبيع قطاع "أوبر إليفات" التابع لها إلى الشركة الناشئة "جوبي أفياسيون"على أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من هذا الشهر.

بحسب موقع "أكسيوس"، فإن شركة (Joby Aviation)، ومقرها سانتا كروز، بكاليفورنيا، قد اشتركت سابقًا مع (Uber Elevate) وجمعت أكثر من 700 مليون دولار من شركات مثل "تويوتا" و"جيت بلو" و"انتل".

وأعلنت Joby Aviation في شهر يناير 2020 عن تعاونها مع شركة "تويوتا" لإطلاق خدمة التاكسي الجوي باستخدام طائراتها الجديدة، وتحتوي الطائرة الكهربائية على 6 مراوح و5 مقاعد، ويمكنها أن تقلع عموديًا، مثل طائرة الهليكوبتر.

وبدأت "أوبر" العام الماضي بتقديم رحلات بطائرات الهليكوبتر من مانهاتن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، وتقول إن رحلة مدتها ساعتان و12 دقيقة من سان فرانسيسكو إلى سان خوسيه تصبح مدتها 15 دقيقة عبر خدمة التاكسي الجوي.

هذا ورغم أن شركة "تسلا" الأمريكية تحقق إنجازا كبيرا في مجال السيارات الطائرة، إلا أن التاكسي الطائر الذي تنتجه إحدى الشركات الألمانية يمتلك مميزات كثيرة، حيث يمكنه حمل 5 أشخاص بينهم قائد المركبة، ويصل مداه إلى نحو 300 كم.