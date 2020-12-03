لقطات نادرة لنمور الثلوج المهددة بالانقراض... فيديو

يصنف نمر الثلوج ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي توفر لها الصين حماية من الدرجة الأولى، خاصة وأن أعدادها المعروفة في العالم أصبحت محدودة.

ويستوطن نمر الثلوج السلاسل الجبلية المتحدة في وسط وجنوب آسيا، وتوجد 60 في المئة من أعدادها المعروفة حول العالم في الصين.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لقطات نادرة لنمر الثلوج في الصين، مشيرة إلى أن هذه الحيوان يحصل على حماية من الدرجة الأولى حول العالم لأن أعداده باتت محدودة ومهددة بالإنقراض.

A rare look at a snow leopard in China, a species that is given top-class protection around the world. pic.twitter.com/W9EPwQRVey — SCMP News (@SCMPNews) December 3, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك اللقطات رصدتها كاميرات شبكة تلفزيون الصين الدولية في مقاطعة شنغهاي غربي البلاد في منطقة الوسط.

وتقول الصحيفة: "من المتوقع أن يكون سبب ظهور تلك النمور هو تزايد أعداد فرائسها المفضلة من الأغنام الزرقاء المعروفة باسم (باهارال) التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة".