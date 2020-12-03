"شيف" يوضح طريقة للحصول على بيض مسلوق بشكل مثالي

تحدث الشيف الأمريكي، نجم برنامج "الشيف الحديدي"، جيفري زاكاريان، عن كيفية تحضير البيض المسلوق بشكل مثالي.

وتعتمد طريقة زاكاريان، على غلي قدر من الماء ورفعه عن الموقد ووضع بيضة داخله باستخدام الملعقة.

ووضع القدر مرة أخرى على الموقد، ويجب ان يتم تحضير البيضة لمدة 12 دقيقة وبعدها وضعها تحت الماء البارد.

وبحسب الشيف، بهذه الطريقة، تتم إزالة القشرة بسهولة أكبر، ويكون للصفار اللون والبنية الصحيحة، بحسب ما نقل موقع Yahoo Life..

هذا وكانت طبيبة روسية قد حذرت بعض الأشخاص من تناول البيض، وبخاصة الذين يعانون من أنواع معينة من الحساسية.

ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسب الكولسترول في دمائهم بالحذر من تناول كميات كبيرة من البيض، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو وجود مشكلات في الكبد والمعدة والجلد وكيس الصفراء.