ريهام سعيد تثير أزمة جديدة بسبب "الثعلب"... والقناة تحذف الحلقة

أثارت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، أزمة جديدة، بعد عودتها إلى عملها مؤخرا، بعد أن كانت موقوفة لمدة عامين.

أثارت ريهام سعيد غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامنها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

وستبحث لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأحد، أزمة حلقة برنامج ريهام سعيد عن الثعالب ونشاط صيد الحيوانات، بحسب ما صرح له مصدر مسؤول لموقع "مصراوي".

كما قامت شبكة قنوات "النهار" المصرية برفع الحلقة المثيرة للجدل من جميع قنواتها للتواصل الاجتماعي.

وتقدمت "النهار" كذلك باعتذار للمشاهدين، وأكدت أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

النهار تعتذر عن حلقة صيد الحيوانات وتعلن رفعها من جميع منصاتها



تعلن "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج. pic.twitter.com/0QpUMoHNq4 — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) December 3, 2020

ولفت المصدر المسؤول إلى أن لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستضع أمامها قرار فضائية "النهار" بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من جميع منصات "السوشيال ميديا" الخاصة بها، كما أنها ستقوم بتفريغ ثاني حلقات برنامج "صبايا الخير" ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وأول رد منها على الجدل المثار بشأن حلقتها عن صيد الثعالب، اعتذرت ريها سعيد عن مشهد صور اصطياد الحيوانات التي تسببت في أذى مشاعر جمهورها المتابعين، لافتة إلى أنها في النهاية ليست المسؤولة عن هذا المشهد.

وأكدت في رسالة مصورة لها على موقع "فيسبوك" أن فكرة تجارتها بالحيوانات وأنها إنسانة بلا رحمة غير حقيقية خاصة من الأشخاص المقربين منها الذين يعرفون مدى علاقتها وحبها للحيوانات.

وأوضحت للمشاهدين أن هناك ناس ضدها وناس منزعجة من ظهورها في برنامج صبايا الخير"وناس مؤجرة لكي تتدخل هذه الحملة وتدشن هاشتاغات ضدها، مؤكدا أن "هناك شغل ممنهج ضدها، وأنها موقوفة عن العمل منذ عام ونصف العام، وعادت لتوها للبرنامج، وترغب في تقديم شيء جيد وهادف وأنها تحاول إرضاء الذوق العام للمشاهد".

وشهد الاثنين الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أول عودة لمقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، إلى العمل الإعلامي والتقديم التفزيوني، بعد فترة توقف دامت عامين.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.