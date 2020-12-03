معلم هندي يفوز بجائزة عالمية قيمتها مليون دولار لدوره في تغيير حياة الأطفال

فاز معلم هندي، اليوم الخميس، بجائزة عالمية قيمتها مليون دولار (823175 يورو) عن عمله في تغيير حياة الفتيات الصغيرات في قرية ريفية.

تم الإعلان عن فوز، رانجيتسينه ديسال، بجائزة المعلم العالمية 2020 في حفل افتراضي تم بثه من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، واختار اقتسام مكاسبه مع زملائه المتأهلين للتصفيات النهائية.

تم اختياره من بين 12000 ترشيح من أكثر من 140 دولة حول العالم. ويعني قراره أن 55 ألف دولار ستذهب إلى كل من المتسابقين التسعة الآخرين من دول من بينها إيطاليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

ديسال هو الفائزة السادس بالجائزة، التي ترعاها وكالة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "اليونسكو". وقال إن

جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية التعليم للمجتمعات.

وأضاف: "في هذا الوقت العصيب، يبذل المعلمون قصارى جهدهم للتأكد من أن كل طالب لديه حق الحصول على تعليم جيد. جميع المعلمين هم صناع التغيير الحقيقيون الذين يغيرون حياة طلابهم".

في مدرسة ابتدائية داخل قرية صغيرة غربي الهند، بدأ ديسال عمله عام 2009، واستطاع رفع معدل الحضور المدرسي في المجتمع القبلي المحيط من 2% إلى 100%.

وقالت ستيفانيا جيانيني، مساعدة المدير العام للتربية في "اليونسكو"، إن المعلمين مثل ديسال سوف يبنون "مجتمعات أكثر سلما وعدلا. ويقضون على عدم المساواة، ودفع النمو الاقتصادي إلى الأمام.