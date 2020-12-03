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    حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 في دار الأوبرا المصرية، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، القاهرة

    ناقد سينمائي: جودة وتنوع أفلام مسابقة مهرجان القاهرة دليل على عدم استسلام صناع السينما لفيروس كورونا

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    قال الناقد السينمائي المصري، أندرو محسن، منسق المكتب الفني بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الخميس، إن "الظروف القهرية التي شهدها الربع الأول من العام الجاري بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها، جعل البعض يظن أنه لن تكون هناك أفلام جيدة، أو أن الجميع سيؤجلون أفلامهم للعام القادم لتحظى بمشاهدة ومشاركة أكبر".

    وتابع في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "لكن من حسن الحظ خيب صناع السينما هذه التوقعات، وظهرت العديد من التجارب المهمة، وخاصة لمخرجين يقدمون أعمالهم الطويلة الأولى أو الثانية، وهو ما ساعد فريق البرمجة في مهرجان القاهرة السينمائي على ضم 15 فيلمًا في المسابقة الدولية، منها 3 أفلام مصرية، تتميز عن بعضها في الأساليب الإخراجية والأفكار".

    مهرجان القاهرة السينمائي
    © Sputnik . MOHAMED KANDEEL
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    وأوضح أندرو محسن أن "المخرج أمير رمسيس في فيلم "حظر تجول" يتجه للواقعية وينحاز لقصة إنسانية، أما المخرج إسلام العزازي في "عنها" فيميل إلى الواقعية السحرية، وفي فيلم "عاش يا كابتن" ننتقل إلى الأفلام التسجيلية ونجد المخرجة مي زايد تحيك بإتقان من المادة التسجيلية عملا دراميا مؤثرا".

    وأكد محسن أن المسابقة الدولية تضم واحدا من أبرز الأفلام العربية هذا العام، وهو "غزة مونامور" للأخوين عرب وناصر طرزان، وهو الاختيار الرسمي لفلسطين للمشاركة في حفل جوائز أوسكار، ومن المجر تعود ليلي هورفات للمشاركة بفيلمها الثاني في مهرجان القاهرة "الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى"، وهو أيضا الممثل الرسمي للمجر في الأوسكار، ومن أوروبا أيضا يشارك الفيلم الفرنسي "غاغارين" الذي يعد من أبرز أفلام العام، ويقدم رؤية شديدة الشاعرية ممزوجة بالخيال العلمي بشكل فريد، وفي المقابل هناك فيلم "شرطة" من الدنمارك، شديد الواقعية والذي يقدم نقطة غليان بين الشرطة وبعض سكان أحد الأحياء في الدنمارك.

    وتابع أندرو محسن أن "من روسيا يشاهد جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 فيلم "مؤتمر" الذي يقدم ذكريات الناجين من إحدى الحوادث الإرهابية، وهو من الأفلام التي نالت إشادة عند عرضه الأول في مهرجان فينيسيا، وبعيدا عن الأجواء المقبضة، الكوميديا حاضرة من خلال الفيلم الإنجليزي "التيه" الذي يدور في إحدى الجزر التي تستقبل اللاجئين، وهو من بطولة الممثل المصري أمير المصري".

    وأضاف أن "المسابقة الدولية للمهرجان تشهد أيضا العرض العالمي الأول لفيلم "آنيما" من اليابان، وهو فيلم شديد الشاعرية والجمال على المستوى البصري، ومن آسيا آيضا سيشاهد الجمهور الفيلم الياباني "تحت السماء المفتوحة"، وهو على عكس "التيه"، يتخذ أسلوبا واقعيا لكنه لا يخلو من الإنسانية، ومن كندا هناك فيلم "نادية، الفراشة" الذي يقدم كيف يمكن أن تكون البطولة والشهرة ثقلا على أصحابها، خاصة عندما يكون بطلا قوميا مثل بطلة الفيلم، ومن المكسيك يشاهد الجمهور فيلما قاسيا عن المراهقة والحب والميول الانتحارية هو "50 أو حوتان يلتقيان على الشاطئ"، وأخيرا من البرازيل سيكون الجمهور على موعد مع الفانتازيا من خلال فيلم "بيت الذاكرة".

    وختم أندرو محسن تصريحاته قائلا: "بالنظر إلى أعمال المسابقة الدولية معا، يجعلنا نشعر أن هناك من نجحوا بالفعل في صناعة سينما شديدة الجودة وشديدة التنوع، بعضها يميل إلى الرومانسية الكلاسيكية، وبعضها يتجه إلى الواقعية القاسية، لكننا نثق أننا سنشاهد تجارب متنوعة وثرية خلال أيام المهرجان، لا نعِد بأنها ستُنسينا مشكلات وآلام العالم هذه الأيام، لكنها بالتأكيد ستصيغها لنا باستخدام سحر السينما".

    وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.

    معلومات عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42
    © Sputnik
    معلومات عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42

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    الكلمات الدلالية:
    منوعات, أفلام, سينما, أخبار مهرجان القاهرة السينمائي, مهرجان القاهرة السينمائي
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