دنيا سمير غانم تتفاعل مع إصابة زوجها بكورونا... وأسرتها تتخذ إجراء

تفاعلت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع إصابة زوجها الإعلامي، رامي رضوان، بفيروس "كورونا" المستجد، بطريقة رومانسية.

وشاركت دنيا سمير غانم صورة لها مع زوجها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "أحبك جدا، ربنا يحفظ ويخلليك لي وربنا يحفظنا جميعا".

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وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكوميدي، سمير غانم، أن أسرته عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان زوج ابنته، رامي رضوان، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وعن حالته الصحية، ذكر المصدر أن حالة رامي رضوان مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

وكشف الإعلامي المصري، رامي رضوان، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر لأعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، بتسجيل 421 حالة جديدة وصاحبها ارتفاع كبير في الوفيات بإعلان 28 وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، فقد تم "تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 28 حالة".

وحذرت الحكومة المصرية في وقت سابق من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، كما حذرت وزارة الصحة المصرية من موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.