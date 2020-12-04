"يوتيوب" يذكر مستخدميه بـ"التعليقات المحترمة" قبل نشرها

اتخذ موقع "يوتيوب" للفيديوهات إجراء جديدا ضد الكراهية والتنمر المنتشرَين على شبكة الإنترنت.

وأطلق الموقع التابع لشركة "غوغل" الأمريكية ميزة من شأنها تذكير مستخدميه بـ"الحفاظ على التعليقات المحترمة"، وذلك عندما يرصد بشكل تلقائي بواسطة أجهزته تعليقات قد تكون مسيئة، بحسب موقع "إنغادجيت".

وتم طرح الميزة حاليا على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، وستنتقل إلى الهواتف الأخرى تباعا.

وستظهر نافذة منبثقة مع تذكير بـ"الحفاظ على التعليقات المحترمة"، وسيتمكن المستخدم بعد ذلك من تعديل التعليق أو نشره على أي حال.

وينوه "يوتيوب" أن رؤية التذكير لا يعني بالضرورة أن تعليقا قد انتهك قواعده الخاصة أو أنه سيتم حذفه.

وتتشابه الميزة مع التي تم تطبيقها مؤخرا على تطبيق "إنستغرام" للصور والفيديوهات قبل نشر المستخدمين لأي تعليق.

ويعتبر التحديث الجديد جزءا من جهد أكبر من قبل "يوتيوب" لتقليل الكلام الذي يحض على الكراهية، وجعل نظامه الأساسي أكثر إنصافا لجميع منشئي المحتوى.

كما أن النوافذ المنبثقة الجديدة ستختبر ميزة جديدة لـ"يوتيوب استوديو"، التي تقوم تلقائيا بتصفية "التعليقات التي يُحتمل أن تكون غير لائقة ومؤذية" لتسهيل الأمر على منشئي الفيديو لتجنب رؤيتها.