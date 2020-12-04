مستوطن يضرم النار في الكنيسة الجثمانية بالقدس وفلسطينيون يفشلون مخططه... فيديو

أقدم مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على إضرام النار في الكنيسة الجثمانية بالقدس.

وأحرق الفاعل عددا من المقاعد عند مدخل الكنيسة ما أدى لإلحاق أضرار طفيفة في المقاعد الخشبية التي تضررت بشكل طفيف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

🔴عاجل: مستوطن صهيوني يقوم بحرق اجزاء من كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة وشهود عيان يؤكدون أنه استخدم مادة البنزين قبل ان يفشلوا محاولته في حرق الكنيسة كاملة pic.twitter.com/CGTJEpPMjW — QudsPlus (@plus_quds) December 4, 2020

ولم ينجح الجاني في إتمام مخططه الرامي لإضرام النار في الكنيسة كاملة وإحراقها.

إذ وصلت مجموعة من الفلسطينيين إلى الكنيسة وقامت بإحباط مخطط المنفذ وأخمدت النيران إلى حين وصول سيارة الإطفاء التي أخمدت الحريق.

#عاجل : الفبض على مستوطن متطرف يحاول ارتكاب عمل ارهابي حرق الكنيسة الجثمانية بالقدس pic.twitter.com/zLOdPBJTk4 — Ahmad Hannoun 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸أحمد حنون (@AhmadHannoun4) December 4, 2020

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "قام مستوطن متطرف بإضرام النار في الكنيسة الجثمانية باستخدام مواد مشعلة ما أدى لاحتراق جزء من المقاعد الخشبية عند مدخل الكنيسة".

وأضاف "قامت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالسيطرة على المنفذ وهاتفوا الدفاع المدني الذي أرسل طواقمه التي أخمدت الحريق في وقت وصلت فيه الشرطة الإسرائيلية واعتقلت المنفذ".