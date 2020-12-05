والدة حلا الترك توجه رسالة جديدة بعد رفع دعوى قضائية من ابنتها

ردت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، على الانتقادات التي واجهتها مؤخرا، بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها ابنتها.

ونشرت السابر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جمعتها بابنها الأصغر وشقيق حلا محمد، وأرفقتها بالتعليق: "ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها. حقيقة".

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وكانت مصادر إعلامية كشفت عن قيام النجمة البحرينية الشابة، حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها، وأكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

وعبرت الأم عن رغبتها بحل هذه القضية وإنهائها بأقرب وقت، معتبرة أن رسالتها التي تريد إيصالها هي أن يعيش أولادها في بيئة صحية وألا يتعرضوا لأي ضغوط وأن لا يرغمهم أحد على كلام ليس جميل بحقهم، على حد تعبيرها، مشيرة إلى إمكانية سفرها في المستقبل القريب إلى مدينة دبي من أجل رؤية ابنتها مؤكدة رغبتها الكبيرة بلقائها.

وعبرت الأم عن عدم رضاها من اللقاء الذي أجراه الإعلامي مصطفى الأغا مع ابنتها وقالت: "ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة".