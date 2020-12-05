ميراث المعاش... وصية تقدر ب 6 مليون يورو للجيران

ريناتا ويديل، المقيمة في منطقة فالدسولمز الصغيرة في هيس الألمانية، والتي توفيت العام الماضي، أوصت بميراث 6.2 مليون يورو لجيرانها.

ويتكون الميراث من حساب مصرفي وأسهم وأشياء ثمينة ومنزل وممتلكات، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني للبلدية المحلية لمنطقة هيس الألمانية "waldsolms.de".

واعترف عمدة البلدية بيرند هاينه في مقابلة مع "Hessenschau" أنه في البداية "لم يؤمن بالمبلغ المتبرع به"، وقال:

"في البداية اعتقدت أن الموضوع مزحة وأن هناك أصفارا بعد الفاصلة كنت أعتقد أن المبلغ 600 يورو ولكن اتضح لي فيما بعد أن المبلغ هو 6 ملايين يورو".

وأضاف هاينه أن الوصية سوف تنفذ كما يلي:

"الأموال ستذهب إلى المرافق العامة والبنية التحتية، بما في ذلك ممرات الدراجات، وحمام السباحة، ورياض الأطفال وما شابه".

Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро: https://t.co/Xp7Qll4XZM — Eliana (@WitchEliana) December 5, 2020

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن السيدة ريناتا فيدل انتقلت إلى والدسولمز مع زوجها ألفريد في عام 1975. بعد وفاة زوجها عام 2016 ، عاشت في دار لرعاية المسنين في فرانكفورت وتوفيت في ديسمبر 2019 عن عمر يناهز 81 عاما.