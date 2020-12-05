رغم اعتذارها الأخير.. مي العيدان تصعد أزمتها مع أحمد بدير بقرار مفاجئ

قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تصعيد أزمتها مع الفنان المصري أحمد بدير، ورفعها للقضاء الكويتي، رغم اعتذارها منذ أيام.

وقالت العيدان، عبر حسابها على "إنستغرام": "أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذه وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامه بيننا".

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وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شنت هجوما على أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، التي ردت بدورها على هجوم مي العيدان، وأكدت لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.

وبعدها بأيام أبدت العيدان اعتذارها للفنان أحمد بدير، وقالت إن ما صرحت به كان مجرد "مزحة". وتابعت العيدان قائلة "رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم أخذ الموضوع بمأخذ شخصي".

فيما رد الفنان المصري المخضرم، قال في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنه ليس هو من سيحسم الأزمة. وتابع بقوله "أنا أكبر من الدخول في جدال مع هذه الإعلامية الكويتية، لكني لست أنا من سأحسم الأزمة بل القضاء هو صاحب الحق في هذا الأمر". وأوضح بقوله "لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان".