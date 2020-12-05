شمس الكويتية تثير ضجة في السعودية... بماذا وصفت نساء المملكة اللائي طالبن بمنع دخولها

تعرضت الفنانة الكويتية، شمس، لهجوم من جانب العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بمنع دخولها المملكة العربية السعودية، بسبب ما صرحت به بشأن نسائها.

ووصفت شمس السعوديات بـ"النعاليات"، نسبة إلى النعال، في إطار دفاعها عنهن بأنهن لسن اتكاليات كما تظهر وسائل الإعلام.

كما عبرت شمس عن دعمها للسعوديات بإبداء رغبتها في إقامة مسابقة للطاهيات السعوديات كي يظهرن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

#شمس_اخرسي



شمس الكويتية تتعرض للهجوم بعد فيديو ظهرت فيه أثناء رحلتها الحالية في المملكة، حيث اقترحت إقامة مسابقة للشيفات السعوديات كي تدعمهن وتظهرهن، معقبًة: "البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء". pic.twitter.com/A97wnGNWdh — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 2, 2020

وأشارت شمس في رسالة مصورة لها إلى أن الفتاة السعودية ليست كما يعتقد البعض وأنها تستطيع أن تعمل "شيف وضابط وطيار وكل شيء".

لكن جاء دعم شمس الكويتية للسعوديات بمردود معاكس عليها، إذ دشن العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" هاشتاغ بعنوان "شمس اخرسي"، الذي عبرت من خلاله سعوديات عن غضبهن من تدخلها في شؤون المرأة السعودية وحديثها عنهن بهذه الطريقة، وأكدن أنهن ليسوا في حاجة إلى دعمها.

بصراحه محد نعال الا انتي شكل الذكورين مضبطينك .. وبعدين تدخلين السياسه بالموضوع وتلعبين على نار هاديه عشان تنتصرين بحوارك الهابط ، النسويه غير مجرمه في السعوديه ومصرح بذالك انصحك تمرقصي وخلك مع ربعنا بس لا اوصيك موب تنسين تلبسين عباتك😊 #شمس_تسيء_للسعوديات

#شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/bZvP1cpzLw — منى بنت الفهد (@mona_al3lian) December 2, 2020

وأمام ذلك الهجوم عليها، خرجت شمس الكويتية لتهاجم السعوديات "النسويات"، ولفتت إلى أنه يتم دعمهن من جهات أجنبية للخروج على العادات والتقاليد، ووصفتهن بالفتيات الصغيرات اللاتي لا يفقهن شيء.

ومع تصاعد الهجوم من شمس الكويتية، طالب البعض بطردها من المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أعلنت مؤخرا أنها ستسافر إلى هناك.