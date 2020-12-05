أحد نجوم مسلسل "فريندز" يتبرع لمكافحة كورونا بطريقته.. صورة

كشف الممثل الأمريكي ماثيو بيري عن سلسلة ملابس جديدة مع رسوم شخصيته في مسلسل فريندز الشهير، تشاندلر.

وأعلن بيري البالغ من العمر 51 عاما عن المشروع عبر إنستغرام، حيث يمكن طلب قمصان وهودي وقبعات بيسبول وأكواب مع رسومات ونكات بطل المسلسل.

وسيمتد العرض المحدود لأسبوعين فقط بأسعار تتراوح من 15 دولارًا إلى 45 دولارًا ومن المخطط إرسال العائدات لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا.

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في سياق متصل، كتب بيري على تويتر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني: "تصوير لم شمل فريندز يؤجل إلى بداية شهر مارس/آذار. ويبدو أن الكثير من العمل ينتظرنا في العام القادم. وهذا ما أحبه!".

وسيشارك في حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" كل أبطاله الأساسيين، وهم ماثيو بيري وجينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر.

وتم بث مسلسل "فريندز" الذي يتتبع قصة 6 أصدقاء شباب يعيشون في مدينة نيويورك الأمريكية، لأول مرة في عام 1994 واستمر عرضه حتى عام 2004.

وشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، مما يجعلها الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وسيتم عرض الحلقة الخاصة والجديدة من مسلسل "فريندز" على خدمة البث الرقمي "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.