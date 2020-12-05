خبير روسي يحذر من حساسات مدمجة في "الآيفون" لتتبع المستخدمين

تحتوي جميع الهواتف الذكية الحديثة على أجهزة استشعار متعددة، من بينها الميكروفون والكاميرات والجيروسكوبات والعديد من الأجهزة الأخرى التي من خلالها يتم التعرف على مالك الهاتف.

وتحدد هذه الأنظمة ما إذا كان المستخدم بجوار الهاتف الذكي، سواء كان يمسكه في يديه وحتى مستيقظًا أو مستريحًا، وفقًا لما قاله رئيس شركة "الاحتياط الفكري" الروسية.

ووفقا له، فإن هواتف شركة "آبل" تقوم باستخدام حساسات (أو مستشعرات) مدمجة تراقب سلوك المستخدم من أجل تزويده بتوصيات متنوعة خلال اليوم وإظهار الإعلانات المطلوبة له.

وقال الخبير متحدثا لوكالة "برايم" الروسية: "كلما كان الجهاز أكثر حداثة، زاد اتصاله بمالكه وكان يفهمه بشكل أفضل. في بعض الأحيان يعرف الهاتف معلومات عنك أكثر من الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث يمتلك معلومات عن حالتك الشخصية والعاطفية ومعدل نبضات القلب وحرارة الجسم والكثير من المعلومات الأخرى".

واختتم الخبير قائلا "تقوم بعض الهواتف الذكية بإخطار المستخدم في حال تمت مراقبتهم، ولكن ليس جميع الهواتف تقوم بذلك، حيث يعتمد ذلك على الشركة المصنعة واتفاقية الترخيص التي توقعها أثناء تشغيل وتفعيل الهاتف الجديد".