فيفي عبده تفاجئ الجمهور بما تخفيه عنهم وتثير ضجة... فيديو

أحدث إعلان الفنانة المصرية، فيفي عبده، ضجة بين معجبيها وأصدقائها في الوسط الفني، والذي يتعلق بمرضها.

وقالت فيفي عبده في رسالة مصورة لها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي تضع نظارتها الشمسية: "ادعوا لي لأنني مريضة ولا أخبركم بمرضي، هذا ما أخبئه عنكم، كل يوم أدعوا الله أن يزيح عني لكي أخبركم".

وتابعت الممثلة والراقصة لمعجبيها: "ادعوا لي أن أكون بصحة جيدة، أنا مريضة وربنا أكبر طبعا وأحبكم جدا، ربنا يخليكم لي وحبكم هو الذي سيجعلني أشفى مما أنا فيه وأكون مثل الأسد مرة أخرى".

وقالت فيفي عبده في أسفل رسالتها المصورة إنها تحب جمهورها ولا ترغب في قول المزيد.

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وبعد إعلانها، سارع العديد من أصدقاء فيفي عبده من الوسط الفني بتمني الشفاء لها، ومنهم الفنانة رانيا محمود ياسين، التي قالت لها: "يارب يا حبيتي أنت قمر وزي الفل دائما يارب".

وقالت الفنانة أمينة خليل لفيفي عبده: "مليون سلامة عليكي يا حبيبتي".

وكتبت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا: "سلامة قلبك يا حبيبتي وتقومي بالسلامة وترجعي زي الأسد لناسك وحبايبك".

وسبق لفيفي عبده أن أعلنت لجمهورها في شهر مارس/ آذار 2019 عبر حسابها على "إنستغرام": "‏إدعولي أنا عيانة بموت إدعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وأوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، وقتها أن الحالة الصحية لصديقتها فيفي عبده بدأت في الاستقرار، مطالبه الجميع بالدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أن الدعاء يرد القضاء.