محمد رمضان يعلن عن "مفاجأة" لجمهوره بعد أزمته الأخيرة.. صورة

وفاجأ محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" بصورة يوقع فيها على عقد جديد لم يكشف المزيد من التفاصيل مكتفياً بالتعليق: "مفاجأة قريبا جدا لكل جمهوري العربي الغالي وكل عام والإمارات بخير وصحة وسلامة حكومةً وشعباً بمناسبة ​اليوم الوطني الإماراتي​ 49".

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وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.