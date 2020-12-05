بالفيديو.. جورج كلوني يكشف سرا خاصا في حياته

كشف الممثل والنجم الهوليوودي الأمريكي، جورج كلوني، أنه يقوم بقص وتصفيف شعره بنفسه وذلك من خلال استخدام المكنسة الكهربائية.

جاء هذا الإعلان خلال حضوره برنامجا تلفزيونيا قال خلاله: "طيلة 20 سنة أجرح نفسي خلال قص شعري، ومع قدوم الوباء وإغلاق صالونات مصففي الشعر أعتمد اليوم على نفسي بذلك".

وأضاف كلوني قائلا: "استخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط الشعر وبمساعدتها أقص شعري".