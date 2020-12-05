يكشف فيها ما دار بينه وبين السلطان قابوس... سمير صبري يطرح مذكراته

طرح الفنان المصري، سمير صبري، مذكراته الأسبوع الماضي، والتي يرصد من خلالها ذكريات جمعته مع العديد من مشاهير الفن والسياسة على مدى نصف قرن.

ويروي سمير صبري الكتاب الذي يحمل اسم "حكايات العمر كله" قصص كثيرة من برنامجه التلفزيوني الشهير "النادى الدولي"، الذي يعتبر أول برنامج حواري عربي، واستضاف فيه أبرز الشخصيات العربية والمصرية، ومن بينها السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان الراحل، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ زايد آل نهيان، بحسب تقارير محلية.

وبحسب صحيفة "أثير" العمانية، فقد كشف سمير صبري على هامش تكريمه في مهرجان مسقط السينمائي الدولي عام 2016 عن حلم أخبره السلطان قابوس أنه راوده أثناء استضافته له في برنامج "النادي الدولي"، وقال: حين سألت السلطان قابوس عن حلمه أجاب بأنه يحلم ببلد مزدهر، ومستقر، ويرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، ومتطور إلى أقصى الحدود الممكنة".

وعلق سمير صبري وقتها خلال تكريمه في المهرجان: "ها أنا أحضر إلى عمان بعد كل هذه السنوات لأشاهد بأم عيني ما وصلت إليه عمان من تطور كبير فتحية لهذا الإنسان الكبير".

ومن الأسرار التي يكشف سمير صبري عنها في مذكراته ابنه الوحيد الذي تركه يعيش في إنجلترا، وأن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان "يموت من الغيرة" بحسب تعبيره على الفنانة الراحلة، سعاد حسنى، ويبحث عنها كل ليلة فى سهرات نجوم المجتمع.

كما شدد سمير صبري في الكتاب أن سعاد حسني لم تمت منتحرة، ويروى تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياتها، وكيف كانت ترفض أن تعيش من أموال الأثرياء العرب.

وأقيم الثلاثاء الماضي حفل توقيع مذكرات سمير صبري "حكايات العمر كله"، بحضوره وعدد من أصدقائه الفنانين، أبرزهم يسرا وإلهام شاهين وبشرى وليلى علوي، وعالم الآثار المصري، زاهي حواس والإعلامي المصري، مفيد فوزي، اللذان كتبا مقدمتين للكتاب.