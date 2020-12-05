درة تقدم وعدا لجمهورها بعد "أول السطر"

علقت الفنانة التونسية درة، على عرض الحلقة الأخيرة من "أول السطر" ضمن المسلسل المصري "إلا أنا"، الذي تدور أحداثه حول شخصية فتاة تتفاجأ بتحملها مسؤولية 3 أشخاص تقوم بتبنيهم.

وكتب درة، على "فيسبوك"، اليوم السبت: "اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "أول السطر" من سلسلة "إلاّ أنا". أتمنى أن تعجبكم".

وتابعت: "شكرا لكل زملائي والقائمين على العمل خلف وأمام الكاميرا ولكل الذين أشادو بالمسلسل".

وأوضحت: "كل الأسف للذين لم يعجبهم المسلسل كقصة أو أدائي فيه"، مضيفة: "أنا حاولت أن أقدم شخصية سلمى كما تخيلتها وحسيتها وأن أقدم شيئا مختلفا".

واستطردت: "لكن قد أكون توفقت أو لم أوفّق هذه المرّة كما يرى البعض"، مضيفة: " رغم قسوة بعض التعليقات او ربما عدم فهم البعض الآخر لطبيعة الشخصية، وأوعد محبيني أن أقدم الأفضل في المرة القادمة".

وتدور قصة المسلسل حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات في حياتها، لكنها تتفاجأ بأنها أصبحت تتحمل مسؤولية 3 أشخاص قامت بتبنيهم.

يشارك في مسلسل "أول السطر" الفنانة درة، وكل من عمر الشناوي وريم عبد القادر، وهو من إخراج محمود كامل.