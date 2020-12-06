مي عز الدين ترفض الظهور ببرنامج وتتخذ قرارا "غير مسبوق"... فيديو

اتخذت الفنانة المصرية، مي عز الدين، أمس السبت، قرارا غير مسبوق بشأن الظهور الإعلامي.

وقالت الإعلامية، لميس الحديدي، في حلقة خاصة احتفالية بنجاح مسلسل "خيط حرير"، إن الممثلة مي عز الدين قررت عدم الظهور الإعلامي في أي لقاء"، مؤكدة أنها "تحترم قرارها جدا، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، احترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا".

وأوضحت لميس الحديدي، أن "مي عز الدين عوضت غيابها عن البرنامج بإرسالها لرسائل مكتوبة لكل من المخرج إبراهيم فخر الدين والمؤلف محمد سليمان والممثلة سوسن بدر والممثلة هنادي مهنى".

يذكر أن مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من، مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.