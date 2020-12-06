"دي حاجة محدش يقدر يتحكم فيها"... أول تعليق على ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

اعترفت الفنانة المصرية هنا شيحة، بوجود قصة حب بين شقيقتها حلا والداعية معز مسعود، في أول اعتراف رسمي واضح من أحد أفراد أسرة حلا، بعد إنكار والدها مؤخرا وجود أي ارتباط بين الاثنين وعدم تقدم معز مسعود رسميا لخطوبة ابنته.

وقالت هنا، في تعليق مع برنامج et بالعربي، "هي لسه ما اتجوزتش ولكنهم في الطريق"، مضيفة: "أقولهم مبروك وده اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب ومحدش يقدر أنه يتدخل في الحته دي".

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يذكر ان حلا شيحة حرصت على تأكيد علاقتها بالداعية معز مسعود، بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.

ونشرت حلا شيحة، من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مقطعا من أغنية "المقاتل"، التي كان قد أهداها لها معز مسعود أخيرا، وعلقت عليها قائلة: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".