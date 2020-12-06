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    المذيعة المصرية ريهام سعيد

    "المنشور المحذوف"... ماذا قالت ريهام سعيد بعد وقف برنامجها للمرة الخامسة

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    أغلقت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، بعد قرار وقف برنامجها بسبب أزمة "الصيد البري بواسطة الثعالب".

    وجاء في آخر منشور لريهام سعيد على "إنستغرام"، تعليقا منها على وقف برنامجها، وذلك قبل أن تنعزل عن "السوشيال ميديا": "أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير الحمد لله".

    ثعلب في محمية الكوريل الطبيعية
    © Sputnik . Ekaterina Shtukina
    مصر... بيان رسمي بشأن الثعلب الذي أثار جدلا واسعا في البلاد
    وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس السبت، قرارا بوقف برنامج الإعلامية، ريهام سعيد، "صبايا الخير"، إثر أزمة حلقة الصيد البري باستخدام الثعالب.

    وقرر المجلس بحسب بيان رسمي له وقف البرنامج المذاع على فضائية "النهار" المصرية لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة المثيرة للجدل، والتي عرضت الأسبوع الماضي.

    وأثارت ريهام سعيد غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

    ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

    وستبحث لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، غدا الأحد، أزمة حلقة برنامج ريهام سعيد عن الثعالب ونشاط صيد الحيوانات، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول لموقع "مصراوي".

    كما قامت شبكة قنوات "النهار" المصرية برفع الحلقة المثيرة للجدل من جميع قنواتها للتواصل الاجتماعي.

    يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها وقف برنامج ريهام سعيد، إذ كانت المرة الأولى في عام 2015، بعد تفجيره أزمة "فتاة المول، التي رصد من خلالها قيام شاب بصفع فتاة داخل مركز تجاري، بعدما تصدت لمحاولته التحرش بها، وهي الحلقة التي أثارت أزمة واسعة وقتها، تسببت في انسحاب المعلنين من البرنامج، ووقف البرنامج لأسابيع لحين هدوء الضجة المثارة حوله. 

    وفي عام 2017، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير" لريهام سعيد، بسبب استضافته في إحدى حلقاته سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.

    وأشارت النقابة وقتها إلى أن هذا يعد استغلال لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية.

    وتوقف "صبايا الخير" لمرة ثالثة في عام فبراير/ شباط 2018، بقرار من فضائية "النهار"، بعد قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير البرنامج 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية.

    والأزمة انتهت وقتها بحل الخلافات بين ريهام سعيد وفضائية "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلاميا على "النهار" مرة أخرى.

    وفي أغسطس/ آب 2019، أعلنت إدارة شبكة قنوات "الحياة" المصرية، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة أهانت فيها مرضى السمنة.

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    للمرة الخامسة... إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق
    الكلمات الدلالية:
    مصر, مشاهير, منوعات, برنامج ريهام سعيد, ريهام سعيد
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