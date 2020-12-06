ملك تايلاند يشارك في احتفالات حاشدة بذكرى ميلاد أبيه... فيديو

سار ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن برفقة زوجته الملكة زوجته سوثيدا فاجيرالونغكورن، وسط حشد من المشجعين المؤيدين للملك خارج مجمع القصر الكبير المزخرف ، وهم يلوحون للمؤيدين.

استقبل آلاف المؤيدين الذين يرتدون ملابس صفراء ملك تايلاند في بانكوك يوم السبت حيث أقام احتفال بعيد ميلاد والده بوميبول أدولياديج، وذلك في عاصمة تايلاند بانكوك السبت 5 ديسمبر وفقا لموقع "republicworld".

وتداولت وسائل الإعلام المحلية في تايلاند مقاطع فيديو لمشاركة ملكها فاجيرالونغكورن، في تنظيم حفل بمناسبة الاحتفال بميلاد أبيه، ويلاحظ من خلال مقاطع الفيديو المتداولة مشاركة حشود غفيرة ملك تايلاند مراسم إحياء ذكرى ميلاد أبيه.

Thousands of yellow-clad supporters greeted Thailand's king in Bangkok on Saturday as he led a birthday commemoration for his revered late father. (Dec.... https://t.co/VPWnL0es4h — Coleman Callan (@ccallannews) December 5, 2020

وارتدى معظم الحشد القمصان الصفراء، اللون المرتبط بالمؤسسة الملكية، وعلى الرغم من وفاة الملك بوميبول أدولياديج قبل أربع سنوات، إلا أن عيد ميلاده لا يزال في التقويم الوطني باعتباره عيد الأب، وقد حكم لمدة 70 عاما، واكتسب شهرة في العمل الإنساني في خدمة وطنه.