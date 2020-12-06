بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج... فيديو

أثارت الفنانة المصرية، بشرى، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب طلبها غير التقليدي من خطيبها كمؤخر للزواج.

وطلبت بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدلا من شرائه شبكة لزواجها.

وعن سبب ذلك الطلب من خطيبها، أوضحت بشرى لبرنامج "إي تي بالعربي": "الموت ليس بعيدا عنا، وهذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه".

وأردفت: "من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا".

💬" في وجهة نظر في الموضوع و سمعت عن أكثر من موقف أثر فيا..."بشرى تكشف سبب طلب مدفن كمؤخر لزواجها..



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واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

وعن حقيقة فارق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بـ6 أعوام، نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

​وعن أحدث مشاريعها الفنية، أعلنت بشرى لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها تقوم بتجسيد شخصية خيالية في مسلسل "وادي الجن"، وهو إحدى إنتاجات منصة "فيو" الرقمية.

كما أشارت إلى أنها تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، والذي سيعرض في شهر رمضان 2021.