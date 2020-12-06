بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج... فيديو

وطلبت بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدلا من شرائه شبكة لزواجها.
وعن سبب ذلك الطلب من خطيبها، أوضحت بشرى لبرنامج "إي تي بالعربي": "الموت ليس بعيدا عنا، وهذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه".
وأردفت: "من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا".
💬" في وجهة نظر في الموضوع و سمعت عن أكثر من موقف أثر فيا..."بشرى تكشف سبب طلب مدفن كمؤخر لزواجها..— ET بالعربي (@ETbilArabi) December 5, 2020
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واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.
وعن أحدث مشاريعها الفنية، أعلنت بشرى لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها تقوم بتجسيد شخصية خيالية في مسلسل "وادي الجن"، وهو إحدى إنتاجات منصة "فيو" الرقمية.
كما أشارت إلى أنها تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، والذي سيعرض في شهر رمضان 2021.
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