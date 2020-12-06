"تسريب صوتي صادم"... والدة حلا الترك تهدد ابنتها بعد الدعوى القضائية

صعدت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، من حدة الخلاف مع ابنتها، بعدما رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد أمها، مهددة المغنية الشابة بفضحها مع والدها المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وقالت منى السابر، في مقطع مسجل بصوتها: "تقولين أنا سرقت مصاريكي شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة قبل أنا أدش وأفوت الحبس رح أفضحكم كلكم مش بس جدتك كمان أبوكي وأنتي ورح أفضح كل شي وأسجل فيديو وكنت ساكتة عشانك عشان ما حدا يعرف فضايحكم، ورح أشوف يا أنا يا أنتي يا ستك يلي ماشية وراهم ورح خلي سمعتكم على كل لسان".

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن قيام النجمة البحرينية الشابة، حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها وعن لحظات لقاء الأم بابنتها في المحكمة، فيما أكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

ونشرت منى السابر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جمعتها بابنها الأصغر وشقيق حلا محمد، وأرفقتها بالتعليق: "ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها. حقيقة".