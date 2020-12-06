مسؤولة صينية تروج للسياحة بجمالها... صور

تقوم مسؤولة صينية بالترويج إلى السياحة وعرض منتجات محافظتها التي تقع في شمال غربي الصين، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر فيها في لقطات جميلة أثناء ركوب الخيل، كما تعرض فيديوهات لبعض المحاصيل الزراعية.

وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن "خه جياو لونغ"، نائبة محافظ لمحافظة تشاو سو في منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم، شمال غربي الصين، حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمالها وجاذبيتها البارزة ومساهماتها في مجال الترويج للسياحة في المحافظة.

ولفتت الشبكة إلى أن الفيديوهات الشيقة التي تنشرها جياو لونغ، على تطبيق "تيك توك" حققت رواجا كبيرا في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد متابعيها وصل إلى نحو نصف مليون متابع على موقع "تيك توك".

وأوضحت الشبكة أن صفحتها لم تكن لعرض مهاراتها فقط وإنما كانت وسيلة للتسويق للمنتجات التي تتميز بها المحافظة، حيث تقوم جياو لونغ وزملاؤها بالبث المباشر للترويج للمناظر الطبيعية والمحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة.