الكشف عن خصائص القرفة العلاجية

أعلن أطباء أن القرفة تساعد في إنقاص الوزن، وإضافة القليل منها إلى القهوة أو الشاي وبعض المنتجات الأخرى يؤدي إلى تسريع عملية الأيض لدى الإنسان بشكل كبير.

القرفة ليست مجرد بهارات يتم إضافتها لبعض السلع والمنتجات والمشروبات الساخنة، ولكنها أيضًا منشط عام يخفض مستويات السكر في الدم.

ونقل موقع "med2" عن طبيب مختص قوله إنه "تحسبا لموسم نزلات البرد والالتهابات الفيروسية، يجدر بالشخص إضافة القرفة إلى مختلف الأطباق والحلويات، حيث تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والطفيليات وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم"، مشيرا إلى أنها وسيلة ممتازة للوقاية من الأمراض الموسمية، بالإضافة إلى أنها تحمي من النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

وأضاف الموقع أن رائحة القرفة تنشط الدماغ وتحسن الذاكرة وتزيد من قوة رد الفعل، كما أنها مفيدة أيضًا لمشاكل الكبد - فهي تسرع تجديده".