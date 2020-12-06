مدير "فولكسفاغن" يتوقع موعد انطلاق السيارات ذاتية القيادة بالسوق

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكسفاغن"، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، في تصريحات صحفية إنه يتوقع أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030.

دلل هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.

وأبلغ مجلة فيرتشافت فوخه أنه "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية"، وفقا لـ "رويترز".

We Might Finally Be Getting Global Self-Driving Standardshttps://t.co/2GHvfI4egH pic.twitter.com/2PS83t1uny — Jalopnik (@Jalopnik) November 29, 2020

واستقال ديس من بي.إم.دبليو في 2015 ليساعد "فولكسفاغن" على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية.