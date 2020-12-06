"بعد واقعة الجونة"... نجل حسن يوسف يهاجم مهرجان القاهرة برسالة شديدة

وجه عمر، نجل الفنان حسن يوسف، "انتقادات شديدة"، إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب عدم دعوة والده إلى حضور فعاليات الدورة 42 من المهرجان.

وقال عمر حسن يوسف، عبر حسابه على "فيسبوك"، "لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية إنفلوينسيرس علي شوية راقصات. يبقي أكيد في حاجة غلط".

واتهم ابن حسن يوسف القائمين على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمجاملة أصدقائهم في إرسال الدعوات، واختتم حديثه بانتقاد كافة المهرجانات السينمائية في مصر ومسئوليها قائلا: "بقوا شوية بهلوانات".

وكان عمر حسن يوسف شن هجوم سابق على إدارة مهرجان الجونة السينمائي في أكثر من مناسبة بسبب دعوة والده لحضور المهرجان في العام الماضي بشكل يراه غير لائق بتاريخه الفني، حيث وجهت إدارة المهرجان الدعوة لحسن يوسف لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والإقامة في غرفة مشتركه مع ابنه، وهو ما رفضه الممثل وابنه، في ظل توفير غرف أفضل لفنانين آخرين.

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يأتي ذلك، بعدما عبرت أسرة محمود ياسين، عن غضبها واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشواره الفني بعد رحيله، والذي مر 40 يوما على وفاته، فيما اعتبرت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين أن عدم تكريم المهرجان له "سقطة كبيرة"، بحسب تعبيرها، وأكدت أن زوجها كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع.