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    "أوبو" تطور هاتف جديد بكاميرا قابلة للإزالة

    © AFP 2020 / JOSEP LAGO
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    تطور شركة "أوبو" الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، تصميما جديدا لهواتف يتم تجهيزها بكاميرات يمكن إزالتها أو تغيير وضعها.

    ذكر ذلك موقع "إنغادجيت" الأمريكي المتخصص في متابعة الأخبار التقنية، مشيرا إلى أن الهاتف الجديد سيكون أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.

    شركة أوبو الصينية
    © REUTERS / ALY SONG
    "أوبو" تطلق هاتفا جديدا بـ 6 كاميرات
    ولفت الموقع إلى أن شركة "أوبو" الصينية تجاوزت الأسلوب الذي تتبعه شركات صناعة الهواتف الذكية في الهواتف الموجودة في السوق حاليا بابتكارها الجديد.

    وكان البعض يواجه مشكلة في التقاط الصور السيلفي بواسطة الهواتف التقليدية وهي المشكلة التي سعت بعض الشركات لحلها عن طريق كاميرا يمكنها الخروج من الجزء العلوي من الهاتف (الكاميرا المنبثقة) أو إخفائها خلف شاشة العرض.

    ولفت الموقع إلى أن الهاتف الجديد يمكن مالكه من التقاط صور سيلفي بطريقة بسيطة عن طريق تقنية الكاميرا الجديدة القابلة للإزالة والتعديل، إضافة إلى إمكانية حصول الهاتف على كاميرا أكثر تطورا عند الحاجة.

    وأوضح الموقع أن تقنية الكاميرات الجديدة تسمح بالربط بينها وبين الهاتف بعدة طرق مثل أجزاء الهاتف الخارجية الأخرى، كما أنها تمتلك بطارية خاصة لحماية البطارية الرئيسة للهاتف.

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    © Sputnik
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    هاتف ذكي, كاميرا, الصين
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