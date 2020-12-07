مهرجان القاهرة السينمائي يتدارك أزمة تجاهل تكريم محمود ياسين... وعائلته تعلق

كشف الناقد طارق الشناوي، مساء أمس الأحد، عن أنه "سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42".

وعلقت أسرة الفنان محمود ياسين على هذا القرار، وقال عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "المحور"، أن "تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان".

واستنكر ياسين، تجاهل أو غفلة مهرجان القاهرة عن تكريم والده في حفل الافتتاح، وقال: "لا يصح أن المهرجان السينمائي الأول في مصر لا يكرم أحد أهم رموز السينما المصرية، يعني المهرجان ميعرفش تاريخ السينما، عدم تكريم والدي كان خسارة للمهرجان وليس خسارة لوالدي أو عائلته".

وكانت أسرة محمود ياسين عبرت قبل أيام، عن غضبها واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشواره الفني بعد رحيله، والذي مر عليه 40 يوما.

واعتبرت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين أن عدم تكريم المهرجان له "سقطة كبيرة"، بحسب تعبيرها، وأكدت أن زوجها كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع.

بينما كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، عبر حسابها على "فيسبوك: "نحن لا يفرق معنا هذا التكريم، ووالدي تكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، ولكن الأمر يفرق مع الناس جدا، نشكركم على مشاعركم الحلوة، تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

وأقيم، مساء يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.