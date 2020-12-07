مشكلة تصيب أجهزة "آيفون" بعد تحديث برنامجها

واجه مستخدمو الهواتف الذكية في iPhone مشكلة غير سارة بعد تثبيت تحديث iOS 14.2، ظهرت في إفراغ بطاريات الهواتف بشكل أسرع.

عانى الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتحديث النظام على هواتفهم، بإفراغ بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد.

وبحسب موقع "آبل"، تفقد بعض الهواتف ما بين 20 إلى 40 في المئة من طاقة بطاريتها طوال الليل، بينما يمكن أن تستنزف وحدات أخرى ما يصل إلى 50 في المئة في 30 دقيقة فقط من الاستخدام.

كما لاحظ مستخدمو هذه الهواتف بأن أجهزتهم بدأت ترتقع حرارتها لدى شحنها حتى باستخدام شاحن تقليدي بقوة 5 واط.

وانتشرت هذه المشكلة لدى الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة iPhone XS و iPhone 7 و iPhone 6s و iPhone SE الجيل الأول و iPad Pro 2018.

ووعدت الشركة بإيجاد حل للمشكلة في أقرب وقت.