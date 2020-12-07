سائقو التوصيل في إحدى ولايات أمريكا يتلقون الشكر والامتنان بأسلوب خاص.. فيديو

انتشر مقطع فيديو لكاميرا مثبتة على باب أحد المنازل تظهر مايلي:

وصول سائق الطلب، ورؤيته مشروبات وقطع حلوى وبسكويتا.. حيث يتفاجأ، ويضع الطلب ويأخذ ما يحلو له.. ثم ينظر في الكاميرا ويبتسم شاكرا.