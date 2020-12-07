اعترف ببعض الإهمال... أحمد أمين يطمئن معجبيه بعد الاشتباه في إصابته بكورونا

طمأن الفنان المصري، أحمد أمين، اليوم الاثنين، جمهوره ومحبيه، بعد اشتباهه في الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا الحمد لله بخير، وليست عندي مشكلة حتى الآن، لكن الاحتياط واجب".

واعترف أمين بإهماله قليلا خلال الفترة الماضية بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجدЛ قائلا: "من غير رعب، ولكن شعرت أنني أهملت شويتين".

وتابع موضحا أنه "عاد يتبع كل احتياطات الاحتراز من نظافة وتباعد وتطهير وخلافه".

أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه.. منغير رعب.. بس حسيت اني أهملت شويتين.. خدو بالكم من نفسكم.. 🙏 — Ahmed Amin (@AhmedAmin) December 7, 2020

وطالب أحمد أمين معجبيه ومتابعيه بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة المقبلة.

وحقق أحمد أمين نجاحا كبيرا من بطولته مسلسل " ما وراء الطبيعة "، الذي عرض في شهر نوفمبر/ تشرين الثانيЛ حصريا عبر شبكة "نيتفلكس" الرقمية، وهو المستوحى عن روايات بذات الاسم للكاتب الراحل، أحمد خالد توفيق.

ويقدم المسلسل رحلة الشك الخاصة بـ"رفعت إسماعيل" بطل المسلسل، من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة".

ومع أن كل حلقة تمثل وحدة مستقلة بذاتها، إلا أن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، الذي يعتبر المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وقد تمت ترجمة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ويعد المسلسل أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

يذكر أن المسلسل بطولة أحمد أمين ورزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.