أحمد عز وكريم عبد العزيز في أول صورة من "صراعهما التاريخي"

يستعد الفنانان أحمد عز وكريم عبد العزيز لاستئناف تصوير مشاهدهما في أول فيلم سينمائي يجمع بينهما "كيرة والجن"، بعد فترة من التوقف.

وشارك الحساب الرسمي لشركة الإنتاج "سينرجي" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أول صورة جماعية لأبطال الفيلم، والتي تضم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ومحمد عبد العظيم وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي ولارا إسكندر.

وعلقت "سينرجي" مع الصورة: "انتظرونا مع أبطال المقاومة الشعبية في فيلم "كيرة والجن عن رواية 1919".

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ويستأنف أحمد عز تصوير باقي مشاهده في فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد خلال أسبوعين.

بينما اتفق كريم عبد العزيز مع المخرج مروان حامد على استئناف تصوير مشاهده في الفيلم نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب ظروف انشغاله حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد مكي.

وفيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد "1919"، ويرصد ملحمة تاريخية مهمة في تاريخ مصر، أثناء ثورة 1919، وكيف كان يعيش المجتمع المصري تحت الاحتلال الإنجليزي.

ويقدم فيلم "كيرا والجن 1919" مجموعة من القصص الحقيقية لأبطال المقاومة أمام الاحتلال الإنجليزي، ومجموعة من الأبطال المنسيين الذين قدموا حياتهم فداء استقلال البلاد.

وكان آخر أفلام كريم عبد العزيز الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" العام الماضي، بينما كان "الممر" والجزء الثاني من "ولاد رزق" هما آخر أفلام أحمد عز، من إنتاج عام 2019.